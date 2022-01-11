Хрещення Господнє 2022: коли набирати воду і як купатися в ополонці

Велике свято Хрещення Господнє - це одне з найважливіших подій у християнстві. З року в рік дата незмінна - 19 січня. У цей день Ісус прийняв Таїнство Хрещення в річці Йордан. Далі про одні з головних атрибутів свята - святу воду і купання в ополонці, повідомляє УНІАН.

Православна церква стверджує, що набирати воду в храмі можна після вечірні 18 січня і у будь-який час 19 січня. Якщо у вас не знайшлося часу сходити до церкви в ці дні, то можна відвідати святу обитель пізніше і набрати там освячену воду.

Приходити в храм з відрами не варто - краще взяти з собою кілька маленьких пляшечок. Ви можете потім перетворити звичайну воду в святу. Для цього потрібно хрестоподібно влити трохи Великої Святині в ємність з питною водою і вимовити слова "В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь".

Освячена вода здатна довго зберігати цілющі властивості, але для цього християни повинні дотримуватися законів Божих, вести благочестиве життя і вірити в силу Господа свого.

Зберігати святу воду краще в скляній ємності, яку попередньо очистити содою. Розмістити посудину далеко від сонячних променів. Додатково можна підписати, щоб ненароком не переплутати зі звичайною водою.

Купання на Водохрещу 2022 - чи варто

Священики в церкві стверджують, що головна частина свята - це богослужіння. Купання в ополонці - необов'язковий ритуал. Якщо вже ви хочете його дотриматися, то краще перед цим сповідатися і причаститися.

Основні правила купання:

пірнайте в легкому одязі, не голяка; попередньо намажте тіло маслом або кремом; зробіть легку зарядку; занурюйтеся під воду 3 рази не довше, ніж на 10 секунд, вимовляючи "В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа"; перед пірнанням обов'язково перехрестіться.

Якщо ви скаржитеся на самопочуття або знаєте про наявність хронічних хвороб, краще перед пірнанням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.