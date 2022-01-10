Директор "Футбол 1/2/3" анонсував зимовий закордонний турнір клубів УПЛ

Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов повідомив про організацію у Туреччині зимового турніру серед українських клубів вищого дивізіону та Першої ліги, повідомляє Сьогодні.

Цьогорічне зимове міжсезоння телеканали "Футбол 1/2/3" організують у Туреччині престижний футбольний турнір та трансляцію всіх його матчів. Про це повідомив у Instagram директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.

"Хлопці, нарешті, це станеться. Подія для нас неординарна, у тому сенсі, що раніше ми проводили виключно трансляції, а зараз це організація всього заходу завдовжки 10 днів, оренда стадіонів, реєстрація турніру в турецькій Федерації, судді, погодження з учасниками дат матчів і знову ж таки, підготовка прямих трансляцій. Загалом, клопоту зараз валом, але нам дуже цікаво зробити це міжсезоння яскравішим. Ми назвали турнір "Winter Cup 2022", у ньому візьмуть участь клуби УПЛ та Першої ліги. Це будуть команди, які нині динамічно розвиваються та команди, які оголосили про масштабний рестарт. Усі зіграють із усіма. Старт турніру на початку лютого", - розповів Денисов.

Незабаром Денисов пообіцяв назвати склад учасників турніру, дати та формат.

Нагадаємо, у грудні чемпіонат України пішов на канікули та відновиться наприкінці лютого. За 12 турів до фінішу лідирує Шахтар, який на два очки випереджає Динамо.