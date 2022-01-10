Суд зняв арешт із колекції картин Порошенка

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду Києва, який заарештував колекцію картин, що належить колишньому президентові України Петру Порошенку.

Це випливає із матеріалів, опублікованих на сайті суду.

"Київський апеляційний суд визнав неприпустимими докази Держбюро розслідувань (ДБР), зібрані в результаті проведеного 26 травня 2020 року невідкладного обшуку в нежитловому приміщенні Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара", тому арешт на майно, а саме на 42 картини всесвітньо відомих художників та одну літографію, що належать Петру Порошенку, які були виявлені під час зазначеного обшуку, не може бути накладено з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу у кримінальному провадженні" , - наголошується у рішенні суду.

Суд вважає, що правових підстав для арешту картин не існувало і він накладений безпідставно. Таким чином, Порошенко має право користуватися та розпоряджатися колекцією картин, у тому числі й продати її.

Захист Порошенка в суді наполягав, що ця справа є непідслідною Державному бюро розслідувань, оскільки кримінальні справи за статтею про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, перебуває в юрисдикції Національного антикорупційного бюро України. Проте, як випливає з матеріалів суду, ДБР продовжує розслідувати справу про переміщення через митний кордон України із прихованням від контролю колекції із 42 картин всесвітньо відомих художників.