Зміна голосу: симптом серйозної хвороби

Фахівці рекомендують звернути увагу на раптові зміни голосу. Поява хрипкості типова для застудних захворювань, але якщо ви добре почуваєтеся, а голос змінився і не повертається до норми, варто звернутися до лікаря, повідомляє Країна здоров'я.

Своєчасна діагностика захворювань відіграє дуже важливу роль.

"Рак гортані, який формується на голосових зв'язках (голосової щілини), часто викликає захриплість або зміну голосу. Ця ознака проявляється на ранній стадії захворювання", - повідомляють експерти Американського онкологічного товариства (ACS).

За словами фахівців, якщо захриплість зберігається протягом двох тижнів, варто негайно звернутися до лікаря. Однак зміни голосу характерні не тільки для раку гортані, але й для злоякісних процесів у навколишніх тканинах.

В ACS відзначають, що окрім захриплості голосу, рак гортані проявляється такими симптомами: