Газ у Європі продовжує корекційно дешевшати

Ціни ф’ючерсів на газ у Європі продовжують демонструвати зниження, на торгах у понеділок вони опускалися нижче за 1000 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє Oilpoint.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Лютневі ф’ючерси дешевшають із початку торгів: якщо о 9:00 їхні ціни досягли 1034 доларів за тисячу кубометрів, то приблизно за півгодини опустилися до 965 доларів. Остання година котирування перебуває у діапазоні 970-1025 доларів, знижуючись з урахуванням курсової різниці, максимально на 7% до розрахункової ціни п’ятниці — 1039,4 долара.

Вартість газу корекційно знижується після досягнення 21 грудня історичного максимуму в 2190,4 долара.

Котирування в останній день минулого року вперше з 10 листопада опустилися нижче за позначку в 800 доларів, а в новому році знаходяться в діапазоні близько 1000 доларів.

Крім корекції, зниження цін може бути пов’язане з додатковими поставками СПГ до Європи зі США та збільшенням вироблення електроенергії на європейських вітряних електростанціях.