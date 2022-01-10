Україна - не Казахстан: Стефанішина розповіла про запобігання військовій інтервенції

Щоб не допустити зовнішньої військової інтервенції, як у Казахстані, Україна будує внутрішню стійкість, бореться з російською агресією та зберігає міжнародну єдність у засудженні незаконних дій РФ, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина під час спільної з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції у Брюсселі.

«Україна не Казахстан, безумовно. По суті, кращою відповіддю України є побудова внутрішньої стійкості шляхом перетворень» , - зазначила вона.

Стефанішина зауважила, що на відміну від Казахстану Україна має потужне громадське суспільство, експертну спільноту, а також сильну опозицію, доволі сильну міжнародну єдність щодо засудження російської агресії на території України.

«Ми не частина жодних пострадянських структур, які б, як у випадку з Казахстаном, дозволили зовнішню військову інтервенцію на своїй території та захоплення критичної інфраструктури» , - зауважила урядовець.

Як повідомлялось, мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня у Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни). Вони переросли в масові протести, незважаючи на те, що уряд склав повноваження, а також було оголошено зниження цін на газ.

Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку за допомогою у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття військового контингенту РФ та її союзників до Казахстану.