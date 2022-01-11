"Розумні" квартири та "міський будинок": скільки коштує трендове житло

Фінансові можливості українців, а також їх вподобання на сучасному етапі формують тренди на ринку нерухомості. Цьогоріч поступово набирає популярність як оренда, так і продаж смарт-квартир, а також таунхаусів, повідомляє Сьогодні.

Чому українці надають перевагу саме такому житлу, та що стало хітом серед продажів наприкінці 2021 року?

"Розумне" житло

Смарт-квартири — доволі популярне житло на сучасному етапі розвитку суспільства. Чим це викликано? Сучасна людина постійно в круговерті своїх справ, роботи, навчання тощо, зазвичай житло вони використовують для того, аби переночувати та прийняти душ (про це свідчать реалії сучасності).

Смарт-квартира представляє собою невелику житлову площу (приблизно 20-35 метрів квадратних), кухня та місце для сну які фактично поєднані в одній кімнаті. Є також невеликий передпокій та окрема ванна кімната.

Такі невеликі за площею квартири (часто їх називають "розумним" житлом):

мають все необхідне для комфортного життя;

не потребують великих коштів на забезпечення тепла в приміщенні (загалом на комунальні послуги);

на первинному ринку житла їх ціни значно нижчі, ніж, приміром, за однокімнатну квартиру (що можна сказати і про оренду смарт-квартири).

Ці та інші характеристики спонукають українців купувати чи орендувати таке житло, зазвичай стосується це пар чи людей самотніх, що займаються, наприклад, ІТ-бізнесом чи є студентами.

В залежності від наявності ремонту, оснащення квартири, її розташування тощо ціни можуть різнитися, але в середньому ціни на ринку стартують від 500 тисяч гривен (без ремонту) і від 1,5 млн грн (збудована), а, за даними ОЛХ, таке житло можна орендувати за приблизно 600-700 грн на добу і від 6000 до 9000 на місяць.

Таунхауси

Таунхауси — зручна і поширена форма житла, запозичена яка з-за кордону. У Європі та США вже давно практикується будівництво таких будинків, що є відносно дешевшими та комфортнішими, ніж багатоквартирні.

Планування зазвичай стандартне: на першому поверсі розташовані вітальня та кухня і техприміщення, на другому — спальні кімнати, санвузол і балкон. Може бути також і третій поверх, який зазвичай використовують як зону для відпочинку або техприміщення.

Таунхауси обирають:

коли бажають жити ближче до природи , але водночас потребують соціалізації ;

, але водночас потребують ; коли необхідний ніби приватний будинок , але і з певним колом людей для спілкування;

, але і з певним колом людей для спілкування; забезпечені молоді сімʼї (які найчастіше купують таке житло) або іноземці (які зазвичай орендують подібні будинки).

Ціни на таунхауси різняться в залежності від розташування. Так, більшість розташована саме у передмісті. Повʼязано це з вартістю землі в межах міста та й загалом концепцією таких будиночків. Як бачимо на прикладі оголошень ЛУН про продаж таунхаусів, це в основному села, що знаходяться недалеко від міста (на картинці приклад Київської області).

Фото: скриншот

У ціну таунхаусу закладена вартість мініатюрної ділянки і підведення комунікацій. Проте така ділянка є дуже маленькою, для клумб чи дерев місця буде недостатньо.

Хіт продажів наприкінці 2021 року

Українці в пошуках недорогого житла змінили акцент на вторинний ринок. Понад третину попиту на вторинному ринку посідають недорогі однокімнатні квартири. За даними Today.ua, хітом продажів на кінець поточного року стали невеликі квартири в будинках старої забудови.

Найбільший попит на вторинному ринку має житло в сегменті вартості від 50 до 70 тисяч доларів. На нього припадає 37% загального попиту.

Стали дуже популярні також найдешевші квартири за ціною до 30 тисяч доларів. Вони становлять 34% попиту. Причому попит на них зріс на 8%, порівняно з 2020 роком. Найбільш популярні нині невеликі однокімнатні квартири площею до 35 квадратних метрів у будинках старої забудови.

До цього переліку можна додати і перероблене на смарт-квартири житло з відповідним ремонтом.

Податок на нерухомість підвищився

2022 року загальна ставка податку на нерухомість збільшиться на 25% (порівняно з 2021 роком).

Підвищення податку зумовлене збільшенням мінімальної заробітної плати. Згідно із законом "Про державний бюджет України на 2022 рік" розмір мінімальної заробітної плати встановлено у розмірі 6500 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2481 грн.

Загальна ставка податку на нерухоме майно має становити не більш ніж 1,5% мінімальної зарплати. За формулою: 6500 * 1,5% = 97,5.

Тож цього року податок на нерухомість становитиме 97,5 грн за 1 квадратний метр.