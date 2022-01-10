Валютний ринок понеділка: хід торгів

Перший робочий день після довгих вихідних на міжбанківському валютному ринку почався з сильного перевищення попиту на безготівкову валюту над пропозицією: обсяг заявок на покупку в 4 рази перевищував обсяг заявок на продаж.

Котирування, як і минулого четверга, зросли до 27,53 гривень на купівлі та 27,55 гривень на продажу – і зупинилися. Найдорожче 27,53 ніхто брати не хотів. Після того, як закінчилися бажаючі купувати долар по 27,50 гривень та дорожче, котирування розпочали плавне зниження. По обіді жвава торгівля проходила в діапазоні 27,48-27,495 гривень. Національний банк другий день поспіль не з'являється на ринку, бачачи, що добре справляються і без нього.

Слідом за безготівковим почав знижуватися долар і на готівковому валютному ринку. Вранці оптові обмінні пункти Києва пропонували готівкового «американця» по 27,56-27,57 гривні, а до обіду цінник опустили до 27,53-27,54 гривні. При цьому, за свідченнями операторів валютного ринку, серйозно зросла пропозиція готівкової валюти та впав попит.

Євро на FOREX у понеділок знижується після різкого зростання минулої п'ятниці. На момент написання статті він опустився від позначки 1,1320 долара, що на 40 пунктів нижче за денний максимум. Готівковий євро поки що не встиг відреагувати ні на зниження на FOREX, ні на зміцнення гривні: у першій половині дня його стабільно продавали за 31,10-31,15 гривень.

Російський рубль зміцнився у понеділок перед вирішальними переговорами між Москвою та Вашингтоном у Женеві. До 13 години за київським часом він досяг позначки 74,85 рублів за долар, що майже на рубль за долар краще, ніж сьогодні вранці. Все це поки що ніяк не позначилося на ціні готівкового рубля: як і минулого четверга, його продають по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.

Польський злотий продовжує зростати у ціні. Сьогодні у столиці його продають по 6,73-6,85 гривень (на 10 копійок дорожче, ніж минулого тижня).