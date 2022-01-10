Порошенко збільшив витрати на юристів у 88 разів

Колишній президент України Петро Порошенко, який став фігурантом кримінальної справи про держзраду, збільшив витрати на юристів у 88 разів - зі 124,6 тисячі гривень у жовтні до 10,99 мільйонів, які він вказав у січневих змінах. Дата здійснення витрати – 29 грудня, повідомляє Страна UA.

Про це свідчать дані у декларації політика.

Зокрема, у декларації від 6 січня він звітував про значні витрати на юридичні послуги – 10,99 млн грн.

До цього Порошенко витрачався на юридичні послуги у жовтні. Тоді витрати становили лише 124,6 тисячі гривень.