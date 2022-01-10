У МОЗ пояснили, як анулювати підроблений COVID-сертифікат

Підроблені COVID-сертифікати можуть визнати недійсними, якщо людина захоче зробити щеплення від коронавірусу та зізнається у незаконних діях, повідомляє Новое время.

За словами заступниці міністра охорони здоров’я Марії Карчевич, для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря, повідомити йому про те, що використовувався підроблений документ.

"Він інформує Нацполіцію про те, що виявлено підроблений документ. Людина повинна всіляко сприяти слідчим діям, щоб виявити шахраїв, які продають фальшиві документи. Водночас лікар може направити людину на щеплення, якщо показники здоров’я дозволяють, та внести дані до системи" , — пояснила вона в ефірі "1+1".

Раніше речниця Національної поліції України Мар’яна Рева розповіла Радіо НВ, що українців із підробленими COVID-сертифікатами не притягатимуть до кримінальної відповідальності, якщо вони не використали сертифікат.

У парламенті мають намір посилити відповідальність за підробку COVID-документів. 2 листопада Верховна Рада у першому читанні підтримала кримінальну відповідальність за фейкові COVID-сертифікати. Законопроєкт № 6084 передбачає такі покарання:

для людей, які свідомо використали фейкові документи про вакцинацію, — штраф від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років;

для медпрацівників, які вносять неправдиві відомості до медичної документації, — штраф від 34 тис. до 68 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади;

за виробництво фальшивих документів про вакцинацію — штраф від 85 тис. грн до 170 тис. грн або позбавлення волі терміном до трьох років.

Зараз в Україні немає спеціальної статті, яка запроваджувала б відповідальність саме за підробку COVID-сертифікатів. Діє лише стаття за внесення неправдивих даних. Для медика підробка документів загрожує позбавленням права займатись медичною діяльністю або до трьох років позбавлення волі.