МЗС України вперше прокоментувало ситуацію в Казахстані
Міністерство закордонних справ України вперше в офіційній заяві виступили із засудженням насильства у Казахстані. Заяву оприлюднено на сайті МЗС.
"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов'язують багаторічні зв'язки дружби і взаємної поваги", - йдеться в повідомленні.
У МЗС додали, що
"зараз надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини", а також потрібно забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку.
У міністерстві також прокоментували розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту.
"Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну", - додали в міністерстві.
У МЗС запевнили, що міністерство продовжуватиме захищати інтереси українців в Казахстані, зокрема надавати їм сприяння у поверненні на Батьківщину, а також нагадали про рекомендації громадянам України наразі залишатися в місцях тимчасового проживання та тримати зв'язок з українським посольством, яке інформуватиме про можливі шляхи виїзду з країни.