МЗС України вперше прокоментувало ситуацію в Казахстані

Міністерство закордонних справ України вперше в офіційній заяві виступили із засудженням насильства у Казахстані. Заяву оприлюднено на сайті МЗС﻿.

"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов'язують багаторічні зв'язки дружби і взаємної поваги" , - йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що "зараз надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини" , а також потрібно забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку.

У міністерстві також прокоментували розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту.

"Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну" , - додали в міністерстві. ﻿

У МЗС запевнили, що міністерство продовжуватиме захищати інтереси українців в Казахстані, зокрема надавати їм сприяння у поверненні на Батьківщину, а також нагадали про рекомендації громадянам України наразі залишатися в місцях тимчасового проживання та тримати зв'язок з українським посольством, яке інформуватиме про можливі шляхи виїзду з країни.