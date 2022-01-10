Телескоп Hubble зробив фото оманливо спокійної галактики
Космічний телескоп Hubble зробив фото вражаючої спіральної галактики NGC 976, де стався вибух наднової, повідомляє УНІАН.
Як повідомляється на сайті обсерваторії, ця галактика знаходиться приблизно в 150 мільйонах світлових років від Чумацького Шляху в сузір'ї Овна (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів).
Як відзначають астрономи, незважаючи на свій спокійний вигляд, NGC 976 стала місцем одного з найжорстокіших серед відомих астрономічних явищ - вибуху наднового (зоря, що раптово збільшує кількість випромінюваної енергії в мільярди разів, є результатом руйнівного процесу, що виникає в кінці еволюції деяких зірок).
"Ці катастрофічно жорстокі події відбуваються в кінці життя масивних зірок і можуть затьмарити цілі галактики на короткий період. У той час як наднові знаменують смерть масивних зірок, вони також відповідають за створення важких елементів, що входять до складу наступних поколінь зірок та планет" , - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наднові також допомагають астрономам у вимірі відстаней до далеких галактик.
"Кількість енергії, що викидається в космос під час вибухів наднової, дуже рівномірна, що дозволяє астрономам оцінити їхню відстань від того, наскільки яскравими вони здаються, якщо дивитися із Землі" , - зазначають вчені.
Знімок було зроблено за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3).