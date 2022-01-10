Телеканали Порошенка можуть вільно продовжувати роботу – ГБР

Рішення суду про арешт майна п'ятого президента України Петра Порошенка не торкається інтересів холдингу "Вільні медіа". За рішенням суду заарештовано частки в статутному капіталі ТОВ "Автор ТВ" та дочірнього підприємства "ТРК НБМ Запоріжжя", бенефіціарним власником яких є Порошенко, наголошують у Державному бюро розслідувань (ДБР), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Фактично відразу (після оприлюднення рішення про арешт майна Порошенка – ред.) у ЗМІ з'явилася заява сторони захисту про те, що нібито суд заарештував активи телеканалів "5 канал" та "Прямий", власником яких є медіахолдинг "Вільні медіа". ГБР заявляє , що ця інформація є маніпулятивною і не відповідає дійсності", – сказала радник із комунікацій ГБР Тетяна Сап'ян у понеділок на брифінгу у Києві.

Вона також підкреслила, що "обидва канали можуть вільно продовжувати свою роботу та висвітлювати актуальні для нашої країни питання" .

За словами радника з комунікацій, арешт корпоративних прав на зазначені канали та їх активи не накладався, жодних обмежень їхньої діяльності не було.

Сап'ян звернула увагу на те, що, відповідно до рішення суду, заарештовано частки у статутному капіталі ТОВ "Автор ТВ" та дочірнього підприємства "ТРК НБМ Запоріжжя", бенефіціарним власником яких, згідно з Єдиним реєстром юр- та фізосіб є Порошенко.

Сап'ян не уточнила, чи мають відношення ТОВ та дочірнє підприємство до телеканалів "Прямий" та "5 канал".

"У жодному разі арешт майна Порошенка не зачіпає інтереси холдингу "Вільні медіа". Телеканали "Прямий" та "5 канал" можуть і працюють без будь-яких обмежень", – резюмувала радник з комунікацій.