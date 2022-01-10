У ЄС заявили про необхідність виведення миротворців із Казахстану

Офіційний представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано заявив про необхідність виведення миротворців Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із Казахстану після стабілізації ситуації в країні, повідомляє Лента.Ру.

Він підкреслив, що зовнішня військова підтримка, яка надається центральноазіатській республіці, має поважати її суверенітет і незалежність, а також фундаментальні права всіх її громадян.

"У минулому ми бачили дуже багато прикладів того, як важко змусити піти російські війська, коли їх розміщують за кордоном" , - заявив Стано.

На початку січня у Казахстані розпочалися масові протести через підвищення ціни на скраплений газ. Вони переросли у заворушення. Головні зіткнення із силовиками сталися в Алма-Аті. Влада назвала протестувальників терористами і звернулася за допомогою до країн ОДКБ.

6 січня миротворці розпочали роботу в Казахстані. Колективні сили налічуватимуть близько 2,5 тисяч людей.