У Раді найдовші "зимові канікули" за останні 10 років
Цьогоріч кількість часу, впродовж якого Верховна Рада перебуває в режимі без пленарних засідань, є рекордним за останні 10 років, повідомляє Комітет виборців України.
Останнє пленарне засідання ВР було проведено 17 грудня 2021 року. Наступне засідання парламенту відбудеться 25 січня 2022 р. Тобто депутати будуть відпочивати 38 днів.
Для порівняння: тривалість часу без пленарних засідань в зимовий період у ВР VIII скликання була нижчою. У період 1-ої сесії (2014-2015 рр.) ВР VIII скликання народні депутати не мали пленарних засідань із 29 грудня по 12 січня, 3-ої сесії - з 26 грудня по 25 січня, 5-ої сесії - з 24 грудня по 16 січня, 7-ої сесії - з 23 грудня по 15 січня, 9-ої сесії - з 22 грудня по 14 січня.
Депутати ВР VII скликання теж відпочивали менше. За час 1-ої сесії (2012-2013 рр.) не було засідань з 26 грудня по 10 січня, 3-ої сесії - з 21 грудня по 14 січня.
“Вперше за останні 10 років народні депутати відпочивають впродовж такого тривалого часу. При цьому у Верховній Раді вистачає боргів, які не були закриті в минулому році. Наприклад, народні депутати, попри обіцянки, не встигли погасити борги перед шахтарями, прийнявши відповідний законопроект під кінець року лише в першому читанні”, - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Він додав, що традиційно календарний план роботи Верховної Ради ухвалюється з урахуванням потреб відпусток народних депутатів. Однак цьогоріч тривалість відпочинку є рекордно високою.
Зазначається, що попередньо кількість часу без пленарних засідань мала бути нижчою. Так, відповідно до першої редакції Календарного плану, прийнятої в липні, тиждень із 11 по 14 січня планувалося відвести саме для роботи на пленарних засіданнях.
Однак у грудні народні депутати внесли зміни до Постанови, призначивши на цей час замість пленарних засідань тиждень роботи із виборцями (у пояснювальній записці обґрунтуванням такого кроку було названо “необхідність проведення роботи з виборцями в січні 2022 року”).