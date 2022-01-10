Суд заборонив ТМ "Цитрус": компанія має зупинити продаж

Великій мережі магазинів електроніки у судовому порядку заборонили використовувати торгову марку "Цитрус". Торгівля під цим брендом має припинитися. Більше того, сайт та домен компанії мають бути тимчасово заблоковані – до моменту, коли суд винесе фінальне рішення у справі "Цитрусу", повідомляє Обозреватель.

Такий вердикт виніс Господарський суд Києва 4 січня. Йдеться про заборону використання торгової марки у таких випадках:

як знак для товарів (в т.ч. нанесення на упаковки, етикетки тощо), що збираються зберігати, продавати в роздріб чи оптом, експортувати чи імпортувати;

при наданні будь-яких послуг;

при представленні товарів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу;

у доменному імені;

при розміщенні в мережі інтернет на веб-сторінках та на веб-сайтах інформації, яка дозволяє покупцям вивчати, купувати та замовляти товари.

Торгову марку "Цитрус" заборонили використовувати. Джерело: Скріншот із Держреєстру судових рішень

"Згідно з вердиктом суддів, сайт і домен компанії мають бути заблоковані до вирішення спору по суті. Роздрібна мережа компанії зобов'язана припинити торгівлю під торговою маркою "Цитрус" , – пояснив політик та бізнесмен із Дніпра Геннадій Корбан.

Він також нагадав про історію конфлікту навколо "Цитрусу". За словами Корбана, ще влітку 2020 року один із керуючих партнерів компанії "Цитрус", Григорій Топал вирішив позбавитися свого партнера з бізнесу Дмитра Зінченка.

"[Вирішив позбутися] рейдерським шляхом, позбавивши його права власності на половину корпоративних прав групи компаній "Цитрус". При цьому торгова марка залишалася у власності обох партнерів" , – зазначив Корбан.

Про рейдерське захоплення компанії Зінченко вперше заявив 9 липня:

"В наявності факт рейдерського захоплення управління компанії з боку її другого власника, Топала Григорія Йордановича. Ми розбиратимемося в правовому полі, на підставі чого відбувається рейдерське захоплення" , – сказав він у відеозверненні.

У результаті Топал досі одноосібно продовжує операційну діяльність компанії. При цьому стало відомо, що він зловживає своєю владою в компанії, оптимізуючи податкові платежі та занижуючи митні збори.

Наприклад, влітку 2021 року повідомлялося, що техніку для компанії " Цитрус " завозили в Україну через 60 підставних "ФОПів" за заниженими цінами, внаслідок чого податків не сплачено на 13,3 млн грн. За фактом було заведено справу, але слідчий закрив його, спираючись лише на свідчення менеджменту компанії.

До речі, ще 12 жовтня 2021 року Господарський суд Одеської області ухвалив рішення про визнання 1 млрд грн заборгованості компанії

"Цитрус" перед третіми особами. "Це свідчить про те, що корпоративний конфлікт триває. І в ньому рано чи пізно буде поставлено крапку та відновлено справедливість" , – упевнений Корбан.