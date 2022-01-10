У Фінляндії створили молекулу, здатну захистити від коронавірусу

Вчені Гельсінського університету створили молекулу, яка здатна захищати від зараження коронавірусом. "Біологічна маска", що застосовується за допомогою назального спрею, може захистити від COVID на кілька годин, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Створена вченими нова молекула TriSb92, згідно з проведеними дослідами, захищає від зараження коронавірусом, принаймні, протягом восьми годин навіть в ситуаціях високого ризику інфікування. На відміну від захисту, що забезпечується вакцинами, ефект від молекули починається відразу після її застосування" , - йдеться в повідомленні.

Автор роботи Анна Мякеля заявила, що дослідження спрею з молекулою проводилися на мишах. Ті з них, хто отримував речовину, не хворіли на COVID-19, інші ж - заражалися.

Принцип дії молекули заснований на блокуванні білка на поверхні вірусної частинки.

Дослідження стверджує, що молекула TriSb92 може бути ефективною проти різних штамів коронавірусу. Використовувати молекулу пропонує разом з іншими засобами від COVID.