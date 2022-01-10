Twitter тестує функцію відеореакції: як вона працюватиме
Twitter розпочав тестування нової й корисної функції. Вже незабаром користувачі платформи матимуть можливість залишати власні відеореакції на публікації, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Деякі користувачі й співробітники видання The Verge стурбовані тим, що твіти з реакціями в майбутньому можуть використовувати для переслідування. Зрештою, Twitter заявив, що для нього безпека людей є пріоритетом.
"Хоча ми не очікуємо, що нову функцію використовуватимуть на шкоду, ми будемо уважно стежити за використанням продукту та гарантувати, що будь-які зловживання розглядатимуться відповідно до правил Twitter", - заявила представниця компанії Вівіана Віволл.
Як працюватиме нова функція
Наразі вона доступна для обмеженого кола користувачів iOS.
У меню ретвіта буде кнопка "Цитувати твіт із реакцією". Після натискання можна буде зробити фото або ж відео. Також можна обрати медіаконтент з власної галереї.