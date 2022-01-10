В Україні розгорнуть 800 бригад для вакцинації у селах

Міністерство охорони здоров'я планує заохочувати до вакцинації жителів сіл. Для цього буде організовано роботу близько 800 мобільних бригад. Про це йшлося під час наради﻿ за участю президента Володимира Зеленського.

Зокрема, під час наради було акцентовано на необхідності заохочення сільського населення до вакцинації.

МОЗ планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, які будуть пересуватися по селах для забезпечення доступності щеплення для місцевого населення.

Крім того, учасники наради обговорили комплекс заходів для підвищення заробітних плат медичним працівникам. Президент зробив акцент на необхідності організації гарячої лінії для медиків та контролю з боку МОЗ питання зарплат у регіонах.