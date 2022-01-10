Стефанчук не отримував повідомлення про вручення підозри Порошенку

Співголова фракції Євросолідарність Ірина Геращенко оприлюднила офіційну відповідь голови Верховної Ради Руслана Стефанчука на запит про підозру експрезиденту України Петру Порошенку, повідомляє Новое время.

"Наприкінці грудня ми звернулися до голови ВР Руслана Стефанчука із запитом, чи отримував він офіційну інформацію щодо начебто вручення «підозри» п’ятому президенту України. Шановний пан спікер поінформував нас з Артуром Герасимовим, що нічого подібного не отримував" , - сказала Геращенко.

За її словами, того ж дня Офіс генпрокурора та ДБР «видали брехливу інформацію», що прокуратура ще 20 грудня надіслала до парламенту відповідного листа.

"І ось маємо офіційну відповідь від Голови ВР, що станом на 29 грудня ніяких повідомлень від репресивних органів не отримував" , — сказала вона.

Геращенко звинуватила правоохоронців у брехні.