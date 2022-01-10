Україна збільшила виробництво електроенергії

Електростанції України у 2021 році збільшили виробництво електроенергії на 5,2% у порівнянні з попереднім роком - до 156,6 млрд кВт-год, повідомляє УНІАН.

За звітний період генерація електроенергії гідроелектростанціями (ГЕС і ГАЕС) зросла на 37,7% - до 10,4 млрд кВт-год.



Альтернативна генерація (сонячна, вітрова та біомаса) електроенергії за рік зросла на 15,3% - до 12,5 млрд кВт-год.

Теплові електростанції (ТЕС) знизили виробництво на 6% - до 37,2 млрд кВт-год. ще на 32% зменшили виробництво ТЕЦ і когенеруючі установки, виробивши 8,6 млрд кВт-год.

Атомні електростанції (АЕС) країни виробили 86,2 млрд кВт-год, що на 13,1% більше, ніж за 2020 рік.

Основну частку в загальному виробленні 2021 року становить вироблення АЕС – 55,1%, ТЕС і ТЕЦ – 29,3%, ГЕС і ГАЕС – 6,7%, альтернативна генерація - майже 8%.

Виробництво електроенергії:

Електростанції України у 2020 році знизили виробництво електроенергії на 3,3% в порівнянні з 2019 роком - до 148,8 млрд кВт-год.

У цьому опалювальному сезоні Україна зіткнулася з дефіцитом вугілля на складах теплових електростанцій, тому для запобігання відключень електричної енергії в роботу були введені 14 з 15 енергоблоків атомних електростанцій. У лютому "Енергоатом", вперше в історії України, два тижні працюватиме всіма 15 енергоблоками АЕС.