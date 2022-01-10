У Мінсоцполітики зрівняли пенсії непрацюючим та працюючим неофіційно

У Мінсоцполітики роз'яснили, що люди, які не працювали, працювали неофіційно або не змогли накопичити необхідні 15 років стажу до виходу на пенсію, отримають однакові виплати, повідомляє Дзеркало тижня.

Так, якщо людина має страховий стаж, але її недостатньо для отримання пенсії (менше 15 років), вона може розраховувати на мінімальний розмір пенсії, який прив'язаний до прожиткового мінімуму – на сьогодні це 1934 грн. Раніше вона називалася "соціальною". Але отримувати виплати він почне не 60 років (як особи з повним стажем), а 63 роки.

Якщо людина ніде не працювала офіційно (у взагалі немає страхового стажу), вона отримуватиме допомогу, а не пенсію. Ця виплата називається "державна допомога тим людям, які не мають права на пенсію" і вона також прив'язана до прожиткового мінімуму (1934 грн.). Почати отримувати її можна лише з 65-річного віку.