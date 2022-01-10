На Сейшелах чи в Києві: Президент заплутав усіх старим фото

Президент Володимир Зеленський опублікував у Instagram фото, яке підписав як робоче з Банкової. При цьому воно виявилося старим, а паралельно главу держави запідозрили у відльоті в теплі краї, повідомляє Сьогодні.

З чого все почалося

Напередодні у Facebook з'явилися повідомлення, що Зеленський із дружиною та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком нібито вирушили на курорт. Навіть з'явилася інформація, що вони відлетіли до Сейшелів, що в Індійському Океані.

Сьогодні вранці на сторінці президента в Instagram з'явилося фото з підписом:

"Понеділок. Ранок. Банкова. Починаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році".

Варто зазначити, що фото із селекторних нарад в Офісі президента Зеленський зазвичай не виставляє в "інсту", але цього разу, можливо, він вирішив розвінчати чутки про його "сейшельську відпустку" .

Що не так із фото?

Справа в тому, що президент опублікував фото з однієї із селекторних нарад за 29 листопада минулого року. Тоді на Банковій обговорювали покращення епідемічної ситуації в Україні та протидію новому штаму COVID-19 "Омікрон". Ось і фото звідти.

А тепер порівняйте – стрілочками вказано абсолютно ідентичне становище якихось дрібниць.

При цьому на підтвердження "версії" президента про те, що він у Києві, опубліковано повідомлення, що сьогодні на Банковій відбулася селекторна нарада, на якій президент поставив уряду завдання розробити програму виплати 1 тис. грн. неповнолітнім, які вакцинувалися від COVID-19.