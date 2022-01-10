У Pfizer готують вакцину спеціально під "Омікрон"

Вакцину Pfizer спеціально під штам "Омікрон" зроблять до весни поточного року, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла.

"Ця вакцина буде готова в березні" , — сказав гендиректор Pfize, додавши, що компанія вже розпочала виробництво перших доз.

Бурла зазначив, що ця вакцина буде ефективна не лише від "Омікрону", а й від інших штамів коронавірусу. Він не знає, яким саме чином уряди використовуватимуть цю вакцину, але компанія Pfizer готова поставити препарат у разі потреби.

"Сподіваюся, що ми досягнемо чогось, що матиме набагато кращий захист, особливо від інфекцій" , — додав Бурла.

Наразі дослідження показують, що вакцина Pfizer лише приблизно на 10% ефективна у запобіганні симптоматичним захворюванням при зараженні "Омікроном" через 20 тижнів після другого щеплення. Однак вона все ще забезпечує непоганий захист від тяжкого перебігу хвороби.