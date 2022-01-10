СБУ впіймала на Одещині російського шпигуна: готував теракти

Співробітники Служби безпеки України виявили та затримали агента російської військової розвідки, який мав намір здійснити серію терактів на Одещині, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"За інформацією СБУ, агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки. Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області диверсій та терористичних актів. Вже встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року, облив пам'ятник загиблим у війні з РФ українцям" , — зазначено у повідомленні.

Надалі агент планував зазіхання на офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також на військову техніку на Одещині.

Таким чином, російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації у контексті нібито "наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв населення".

Агента затримали під час зустрічі з виконавцем. Зловмисник ставив нове завдання з підпалу військової техніки та передав гроші за попередній підпал автомобіля ЗСУ.

Слідчі СБУ повідомили агента про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Продовжуються слідчі дії щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.