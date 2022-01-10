Лоукостери масово скасували рейси з України: перелік
Лоукостери Ryanair і Wizz Air у грудні оголосили про тимчасове припинення десятків рейсів в Україні. На зимовий сезон вони залишили 103 активні маршрути з нашої держави. У Ryanair цей показник становить 55 маршрутів, у Wizz Air – 48, повідомляє Обозреватель.
Перший взимку виконує 31 маршрут із Києва, 15 маршрутів зі Львова, а також 9 маршрутів із Одеси. Усього маршрутна мережа з аеропортів України включає 81 напрямок з нашої країни (Київ, Львів, Одеса, Харків та Херсон).
При цьому кількість активних маршрутів наразі становить 55. Або 68% від загальної кількості напрямків.
Число маршрутів усього/число активних маршрутів в Україні:
- Київ: 36/31;
- Львів: 23/15;
- Одеса: 14/9;
- Харків: 6/0;
- Херсон: 2/0;
- Усього: 81/55;
Wizz Air
Угорський Wizz Air – найбільший серед усіх лоукостерів на авіаринку України. Він включає загалом 119 маршрутів (виконуються або запуск очікується). Наразі лоукостер виконує польоти 48 маршрутами зі столиці, Львова та Харкова. При цьому рейси з Одеси та Запоріжжя призупинені (за винятком перельотів на святковий період).
Число маршрутів усього/число активних маршрутів в Україні:
- Київ: 52/30;
- Львів: 33/10;
- Харків: 14/8;
- Одеса: 14/0;
- Запоріжжя: 6/0;
- Усього: 119/48.
Нагадаємо, до списку скасованих рейсів Ryanair увійшли:
- Київ – Бидгощ (з 10 до 31 січня);
- Київ – Мальта (з 10 до 31 січня);
- Львів – Барі (з 10 до 31 січня);
- Львів – Палермо (з 10 до 31 січня);
- Львів – Піза (з 10 до 31 січня);
- Львів – Турін (з 10 до 31 січня);
- Львів – Манчестер (з 10 до 31 січня);
- Львів – Братислава (з 10 до 31 січня);
- Харків – Вільнюс (з 6 до 31 січня);
- Харків – Варшава (з 6 до 31 січня);
- Харків – Краків (з 6 до 31 січня);
- Харків – Познань (з 6 до 31 січня);
- Харків – Будапешт (з 6 до 31 січня);
- Харків – Мілан (з 6 до 31 січня);
- Одеса – Катовіце (з 10 до 31 січня);
- Одеса – Болонья (з 10 до 31 січня);
- Одеса – Барселона (з 10 до 31 січня);
До списку скасованих рейсів Wizz Airувійшли:
- Харків – Венеція;
- Запоріжжя – Будапешт (скасовано після 10 січня);
- Запоріжжя – Дортмунд;
- Запоріжжя – Мілан;
- Одеса – Болонья;
- Одеса – Гданськ;
- Одеса – Катовіце;
- Київ – Ганновер;
- Львів – Верона;
- Львів – Щецін.