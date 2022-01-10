Лоукостери масово скасували рейси з України: перелік

Лоукостери Ryanair і Wizz Air у грудні оголосили про тимчасове припинення десятків рейсів в Україні. На зимовий сезон вони залишили 103 активні маршрути з нашої держави. У Ryanair цей показник становить 55 маршрутів, у Wizz Air – 48, повідомляє Обозреватель.

Перший взимку виконує 31 маршрут із Києва, 15 маршрутів зі Львова, а також 9 маршрутів із Одеси. Усього маршрутна мережа з аеропортів України включає 81 напрямок з нашої країни (Київ, Львів, Одеса, Харків та Херсон).

При цьому кількість активних маршрутів наразі становить 55. Або 68% від загальної кількості напрямків.

Число маршрутів усього/число активних маршрутів в Україні:

Київ: 36/31;

Львів: 23/15;

Одеса: 14/9;

Харків: 6/0;

Херсон: 2/0;

Усього: 81/55;

Wizz Air

Угорський Wizz Air – найбільший серед усіх лоукостерів на авіаринку України. Він включає загалом 119 маршрутів (виконуються або запуск очікується). Наразі лоукостер виконує польоти 48 маршрутами зі столиці, Львова та Харкова. При цьому рейси з Одеси та Запоріжжя призупинені (за винятком перельотів на святковий період).

Число маршрутів усього/число активних маршрутів в Україні:

Київ: 52/30;

Львів: 33/10;

Харків: 14/8;

Одеса: 14/0;

Запоріжжя: 6/0;

Усього: 119/48.

Нагадаємо, до списку скасованих рейсів Ryanair увійшли:

Київ – Бидгощ (з 10 до 31 січня);

Київ – Мальта (з 10 до 31 січня);

Львів – Барі (з 10 до 31 січня);

Львів – Палермо (з 10 до 31 січня);

Львів – Піза (з 10 до 31 січня);

Львів – Турін (з 10 до 31 січня);

Львів – Манчестер (з 10 до 31 січня);

Львів – Братислава (з 10 до 31 січня);

Харків – Вільнюс (з 6 до 31 січня);

Харків – Варшава (з 6 до 31 січня);

Харків – Краків (з 6 до 31 січня);

Харків – Познань (з 6 до 31 січня);

Харків – Будапешт (з 6 до 31 січня);

Харків – Мілан (з 6 до 31 січня);

Одеса – Катовіце (з 10 до 31 січня);

Одеса – Болонья (з 10 до 31 січня);

Одеса – Барселона (з 10 до 31 січня);

До списку скасованих рейсів Wizz Airувійшли:

Харків – Венеція;