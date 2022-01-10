Фермерам роздали сотні гектарів радіоактивно забруднених земель

Селищна рада на Житомирщині незаконно роздала приватним фермерським господарствам понад 2100 га радіоактивно забруднених земель. Прокуратура вимагає повернути ділянки з незаконного користування, повідомляє Журнал Житомира.

"Установлено, що Народицькою селищною радою протягом 2020-2021 років прийнято низку неправомірних рішень про передачу у користування дев’ятьом сільськогосподарським товариствам та фермерським господарствам значний масив земель вартістю 405 млн грн", - інформує Житомирська обласна прокуратура.

У відомстві пояснили, що незаконність рішення полягає в тому, що селищна рада перевищила свої повноваження.

"Землями такої категорії розпоряджається Кабінет Міністрів України, а не територіальні громади. Крім цього, на радіоактивно забруднені землі законодавець ввів обмеження щодо використання для ведення сільськогосподарського виробництва", - додали в прокуратурі.

Прокурори Житомирської обласної прокуратури заявили позови до Народицької селищної ради та приватних суб’єктів господарювання щодо повернення ними з незаконного користування радіоактивно забруднених земель.