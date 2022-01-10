Фермерам роздали сотні гектарів радіоактивно забруднених земель

Фермерам роздали сотні гектарів радіоактивно забруднених земель

Селищна рада на Житомирщині незаконно роздала приватним фермерським господарствам понад 2100 га радіоактивно забруднених земель. Прокуратура вимагає повернути ділянки з незаконного користування, повідомляє Журнал Житомира.

"Установлено, що Народицькою селищною радою протягом 2020-2021 років прийнято низку неправомірних рішень про передачу у користування дев’ятьом сільськогосподарським товариствам та фермерським господарствам значний масив земель вартістю 405 млн грн", - інформує Житомирська обласна прокуратура.

У відомстві пояснили, що незаконність рішення полягає в тому, що селищна рада перевищила свої повноваження. 

"Землями такої категорії розпоряджається Кабінет Міністрів України, а не територіальні громади. Крім цього, на радіоактивно забруднені землі законодавець ввів обмеження щодо використання для ведення сільськогосподарського виробництва", - додали в прокуратурі.

Прокурори Житомирської обласної прокуратури заявили позови до Народицької селищної ради та приватних суб’єктів господарювання щодо повернення ними з незаконного користування радіоактивно забруднених земель.

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