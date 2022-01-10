Морозно, похмуро та місцями сніг: прогноз погоди на 11 січня

В Україну після м'якої погоди, що встановилася в останні дні, йде значне похолодання. Температура вночі опуститься до -7°С, удень – до -6°С. З опадів можливий сніг. Також практично по всій території буде похмура погода.

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Отже, у вівторок, 11 січня, у всіх західних, центральних, північних, а також у Харківській та Миколаївській областях очікується температура від -6°С до -1°С удень та від -7°С на півночі до -1°С у окремих областях уночі. У більшості східних і південних областей, а також у Криму буде тепліше - там обіцяють від -1°С до 1°С удень і від -4°С до 1°С уночі.

З опадів 11 січня очікується невеликий сніг, місцями на сході, в центрі, а також на півночі країни. У всіх центральних, північних областях та в Криму середня швидкість вітру буде близько 14-25 км/год у середньому, на півострові місцями можливі шквали до 32 км/год. У всіх східних, а також західних областях вітер буде менше – на рівні 11-18 км/год у середньому, у Харківській області - до 22 км/год. І найсильніший вітер очікується на півдні країни – до 22-29 км/год у середньому, на Одещині можливі шквали до 32 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 11 січня на дорогах країни, окрім південної частини, очікується ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

У столиці України, Києві, 11 січня очікується від -9°С до -4°С протягом дня, вітер 14-22 км/год і сніг.