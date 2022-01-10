В АрселорМіттал Кривий Ріг звернулися до урядів Німеччини та США

Банківські рахунки гірничо-металургійного комбінату АрселорМіттал Кривий Ріг залишаються заблокованими через дії Офісу генпрокурора та ухвалу суду, повідомляє Новое время.

Тому виплату заробітної плати працівникам АМКР було здійснено лише завдяки допомозі материнської компанії ArcelorMittal.

"Станом на 10 січня банківські рахунки АМКР залишаються заблокованими. Компанія разом із корпорацією ArcelorMittal шукає альтернативні можливості проводити критично важливі транзакції, щоб не зупиняти виробництво та не допустити зриву постачання клієнтам за кордоном та в Україні" , — сказано у повідомленні АМКР.

У компанії також заявили, що вживають усіх можливих юридичних та дипломатичних заходів, щоб розблокувати рахунки та повернутися до нормального режиму роботи.

Зокрема для захисту своїх інтересів АМКР звернулася до суду. Про арешт рахунків керівники підприємства повідомили закордонних партнерів: уряди Люксембургу, Німеччини, США, а також Офіс бізнес-омбудсмена та агенцію UkraineInvest в Україні (т.зв. інвестняня, — ред.).

"За допомогою материнської компанії заробітну плату працівникам АМКР виплатили 6 січня, щоб не допустити соціальної напруги у місті. Рахунки залишатимуться заблокованими доти, доки суд не зніме з них арешт. Сподіваємось, це відбудеться найближчим часом і система юстиції спрацює ефективно, відновивши справедливість та захистивши права найбільшого іноземного інвестора в Україні" , — заявили в АМКР.

Крім того, в компанії прокоментували інформацію про те, що АМКР нібито платив меншу ренту, ніж інші компанії, за видобуток руди (була опублікована Дмитром Хорошуном, аналітиком Concorde Capital за участю компанії EY у Facebook).

В АМКР заявили, що до кінця 2018 року на особовому рахунку компанії значилася переплата по рентній платі у сумі 734 млн грн.

"Це сталося у зв’язку із зміною методології розрахунку рентної плати та подання відповідних уточнюючих розрахунків за попередні періоди. Відповідно до податкового законодавства суму переплати компанія використала у 2019-му та частково у 2020 році для зменшення сплати поточних податкових зобов’язань по рентній платі та інших податках та зборах. Підприємство використало велику суму переплати у 2019 році, тому фактичні платежі рентної плати виявилися нижчими, ніж у інших платників галузі, які потрапили до порівняльної бази. При цьому сумарна аналітика за більш тривалий період часу не буде показовою, оскільки норми податкового законодавства щодо рентної плати часто змінювалися, як і загальний порядок податкових сум з урахуванням значної інфляції та девальвації гривні" , — заявили в АМКР.

5 січня в ArcelorMittal Кривий Ріг заявили про арешт прокуратурою всіх рахунків підприємства у рамках розслідування щодо рентних платежів.

У свою чергу у прокуратурі заявили, що заарештовували лише окремі рахунки підприємства. У відомстві додали, що арешт стосувався рахунків, з яких нібито не провадилися відрахування зі сплати податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, а також виплати заробітної плати.

В АМКР же заявили, що зарплатний рахунок все ж таки був заморожений, а правоохоронні органи «паралізували роботу підприємства». На підприємстві додали, що заморожування рахунків ставить під загрозу своєчасну виплату зарплати понад 20 тис. працівників.

АрселорМіттал Кривий Ріг — найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.