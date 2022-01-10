Представник РФ заявив, що з боку США було озвучено погрози

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що під час переговорів із представниками США у Женеві з американського боку пролунали «певні погрози, як мінімум, попередження», повідомляє Новое время.

За словами Рябкова, представники РФ «пояснили колегам», що не планують нападати на Україну, а «всі заходи щодо бойової підготовки здійснюються в межах нашої території, немає підстав побоюватися якогось ескалаційного сценарію».

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