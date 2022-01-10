Казахські активісти повідомили подробиці візиту СБУ

Активісти опозиційного руху Демократичний вибір Казахстану Заманбек Тлєулієв та Єлдос Насіпбеков, які проживають у Києві, заявили, що співробітники СБУ загрожували їм депортацією через їхню участь у координації мітингів у Казахстані, повідомляє Новое время.

Тлеулієв та Насіпбеков під час онлайн-брифінгу розповіли, що займалися суспільно-політичною діяльністю та закликали громадян Казахстану мирним шляхом змінити режим Назарбаєва протягом кількох років. Наразі вони проживають у Києві.

6 січня, у день масових розстрілів у Казахстані, до них прийшли співробітники СБУ та загрожували депортацією. Тлєулієв заявляв, що співробітники відомства побили його.

"СБУ чітко мені сказали, що до мене прийшли, бо я координую мирні мітинги у Казахстані. Вони чітко сказали, що прийшли депортувати мене. Вони сказали це за свідків" , — заявив Тлеулієв.

Активіст додав, що лише у присутності адвокатів СБУ почали розмовляти з ним чемно.

"А до цього були лише погрози, що мене заарештують, що я злочинець. Є повідомлення сусідів, які хотіли показати мене як терориста, божевільного" , — повідомив він.

Другий активіст Насіпбеков також повідомив, що співробітники СБУ намагалися маніпулювати та чинили психологічний тиск.

"Я розмовляв зі співробітниками СБУ, і вони загрожували мені. Якщо не розмовлятимемо наодинці, то завтра прийдуть і депортують мене до Казахстану. Співробітники СБУ ще сказали, що якби хотіли, то затримали б мене у під'їзді без свідків і депортували б мене негайно до Казахстану" , — розповів він.

Насіпбеков додав, що в СБУ залякували його і говорили, що він має припинити свою опозиційну діяльність на території Казахстану, при цьому активіст зазначив, що до нього не застосовували силу.

"Співробітники СБУ сказали, що я нічого не вирішую і, якщо я хочу жити в безпеці та не стати жертвою депортації, я маю підписати угоду про припинення координації мирних мітингів та озвучити це на відео, стверджуючи, що я потрапив у геополітичну гру, де я жодної ролі не граю і можу стати жертвою. Я побоявся за своє життя та підписав угоду про припинення координації мирних мітингів у Казахстані" , — сказав Насіпбеков.

Про побиття та напад казахські активісти повідомляли 6 січня. Тоді Тлєулієв записав відео, де показав вибиті зуби та розповів про напад.

У СБУ відповіли, що співробітники провели перевірку через ситуацію в країні, повідомляє УП. У відомстві заявили, що співробітники поводилися ввічливо та коректно, а також додали, що ніхто з громадян Казахстану не затриманий. При цьому, за їхніми словами, є ознаки незаконного перебування казахів на території України, тому було підготовлено відповідні матеріали для Державної міграційної служби.