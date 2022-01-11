Верхній одяг на зиму: що у тренді, що застаріло

Актуальна куртка на зиму 2022 – яка вона? Як вибрати модель, яка ідеально впишеться у будь-яке трендове вбрання, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Актуальна куртка на зиму 2022 повинна також відповідати таким "вимогам": вільна, досить об'ємна, практична, лаконічна, спокійного відтінку, без аляпістих принтів, яскравого декору та інших дизайнерських вишукувань.

Верхній одяг на зиму: що у тренді, що застаріло

  • У тренді – об'єм та довжина.

Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році
  • У тренді – лаконічні моделі та вільний крій.

Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році

Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році

  • Чем меньше деталей, тем лучше.

Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році

  • Обирайте практичну модель вільного крою.
Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році
Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році

  • Хутро на капюшоні, яскравий колір – "ні" цього сезону

Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році

  • Зверніть увагу на вироби спокійних тонів із мінімальним декором.
Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році
Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році
Яка куртка у тренді взимку 2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

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