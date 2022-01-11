Верхній одяг на зиму: що у тренді, що застаріло

Актуальна куртка на зиму 2022 – яка вона? Як вибрати модель, яка ідеально впишеться у будь-яке трендове вбрання, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Актуальна куртка на зиму 2022 повинна також відповідати таким "вимогам": вільна, досить об'ємна, практична, лаконічна, спокійного відтінку, без аляпістих принтів, яскравого декору та інших дизайнерських вишукувань.

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У тренді – об'єм та довжина.

У тренді – лаконічні моделі та вільний крій.

Чем меньше деталей, тем лучше.

Обирайте практичну модель вільного крою.

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Зверніть увагу на вироби спокійних тонів із мінімальним декором.