Росія вимагала, щоб Київ вів переговори з "ЛДНР"
Росія сподівається, що Київ розпочне діалог із "ДНР" і "ЛНР", повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков за підсумками консультацій із американською стороною щодо так званих гарантій безпеки з посиланням на РИА Новости.
"Я сподіваюся, що ситуація в Україні зміниться у двох аспектах: по-перше, уряд у Києві почне значний діалог із населенням Донецька та Луганська", — сказав він.
Також Рябков зажадав від України дотримуватися Мінських угод, але не уточнив, чи виконуватиме їх Росія.
"Я чекаю від влади Києва дотримання та підтримання угоди про припинення вогню, укладеної за кілька днів до Нового року", — сказав росіянин.