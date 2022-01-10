Росія вимагала, щоб Київ вів переговори з "ЛДНР"

Росія сподівається, що Київ розпочне діалог із "ДНР" і "ЛНР", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков за підсумками консультацій із американською стороною щодо так званих гарантій безпеки з посиланням на РИА Новости.

"Я сподіваюся, що ситуація в Україні зміниться у двох аспектах: по-перше, уряд у Києві почне значний діалог із населенням Донецька та Луганська" , — сказав він.

Також Рябков зажадав від України дотримуватися Мінських угод, але не уточнив, чи виконуватиме їх Росія.