Ультиматуми Путіна: закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"

Ультиматуми Путіна: закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"

Представники США та Росії у понеділок, 10 січня, провели переговори у Женеві щодо так званих "гарантій безпеки", запропонованих російською стороною. Переговори тривали майже 8 годин, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Що сказала російська сторона

Після переговорів заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков провів брифінг для журналістів. Головні заяви:

  • Росія заявила США, що не планує нападати на Україну;
  • Росія вимагає, щоб НАТО відмовилося від країн, які вступили до Альянсу після 1997 року;
  • Росія хоче "залізобетонних гарантій" того, що України та Грузія не опиняться в НАТО;
  • Росія не побачила прогресу у питанні відмови НАТО від розширення на Схід.

Що сказала американська сторона

Представник США на переговорах заступник держсекретаря Венді Шерман також провела брифінг для журналістів після дискусії з РФ в Женеві. Головні заяви:

  • США чекають відведення російських військ від кордонів України, оскільки це стане сигналом до деескалації ситуації;
  • США готові обговорювати з Росією розміщення ракет та військові навчання в Європі, але на умовах взаємності;
  • США вірять у можливість прогресу, але для цього Росія повинна почати деескалацію;
  • США не дозволять Росії закривати двері НАТО для інших країн;
  • США готові ввести санкції проти ключових інститутів Росії у разі нападу на Україну;
  • США продовжать консультації з союзниками та партнерами.

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