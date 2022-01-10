Львів’янку оштрафували за прогули онлайн-навчання її донькою

У Львові суд оштрафував на 1700 грн 42-річну місцеву жительку через те, що її дочка прогулювала онлайн-навчання в школі, повідомляє Zaxid.net.

Як зазначено в постанові Залізничного районного суду, дочка Маріанни В. навчається в 6 класі львівської школи №67. За інформацією адміністрації навчального закладу, дівчинка систематично не відвідувала уроки, які проводяться онлайн в системі ZOOM.

12 листопада 2021 року поліція склала протокол про адміністративне порушення на жінку через прогул уроків її дочкою. А 29 грудня цей протокол розглянув суд.

У судовій постанові не наводяться пояснення Маріанни В., чому її дочка не відвідувала онлайн-уроки.

Суддя визнала львів’янку винною у неналежному вихованні доньки, внаслідок чого та пропускала навчання. Жінку оштрафували на 1700 грн.

Жінку вже не вперше притягують до відповідальності через недогляд дитини. У квітні минулого року вона отримала від суду попередження, тому що її дочка 11 днів не ходила в школу. Крім того, дитина кілька разів тікала з дому. А в 2020 році жінку оштрафували за те, що вона розпивала алкоголь в лісопосадці.