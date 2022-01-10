Туреччина обговорила зі США врегулювання конфлікту в Україні

Представник президента Туреччини Ібрагім Калін провів телефонну розмову з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Сторони, зокрема, обговорили питання урегулювання конфлікту в Україні, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Під час телефонної розмови обговорювалися політичні та економічні відносини та розвиток оборонного співробітництва. У рамках глобальних та регіональних питань відбувся обмін думками щодо конфлікту в Україні, протестів у Казахстані, процесу нормалізації з Вірменією, подій в Афганістані, Боснії-Герцеговині та Ефіопії" , - розповіли в адміністрації президента Туреччини.

Калін також розповів Саллівану про готовність Туреччини сприяти всіма можливими способами дипломатичному урегулюванні конфлікту в Україні. В ході розмови також було підкреслено важливість внеску Туреччини у захист територіальної цілісності України.

Нагадаємо, минулого грудня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував стати посередником між РФ і Україною.