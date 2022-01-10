В Одесі мати заплатила майже півмільйона гривень аліментів

Одеська підприємниця заплатила 450 тисяч гривень як погашення заборгованості за аліментами за свою дитину — інакше вона не змогла б займатися бізнесом, повідомляє Думська.

Виконавче провадження щодо стягнення аліментів вже майже два роки перебуває у Першому Малиновському відділі державної виконавчої служби Одеси. Жінка мала з травня 2010 року виплачувати 5 тис. грн щомісяця до повноліття дитини, але в якийсь момент перестала це робити.

Виконавець наклав арешт на майно підприємниці, після чого вона все ж таки виплатила борг.