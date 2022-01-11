Леонід Куравльов потрапив до реанімації

85-річний російський актор, зірка фільму "Іван Васильович змінює професію" Леонід Куравльов у понеділок, 10 січня, потрапив до реанімації. У артиста діагностували пневмонію, повідомляє Обозреватель.

Як пише ЗМІ, актор перебуває у лікарні вже кілька днів – з 5 січня, проте сьогодні його стан погіршився і його перевели до реанімаційного відділення. Наразі медики оцінюють стан актора як тяжкий.

"Лікарі його лікують від пневмонії. Тести на коронавірус негативні" , – сказав син Куравлєва.

Наразі, за інформацією журналістів від медиків, він перебуває на кисні.