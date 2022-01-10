Білий дім "тихо" виділив 200 млн доларів на допомогу Україні
Адміністрація президента США санкціонувала виділення коштів на додаткову військову допомогу Україні. Виділення коштів відбулося наприкінці 2021 року без "зайвого галасу", пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
Про це написала журналістка телеканалу CNN Кайлі Етвуд.
За її словами, таку інформацію надали журналістам чотири знайомі з ситуацією джерела.
"Адміністрація Байдена без зайвого галасу санкціонувала додаткову допомогу Україні у розмірі 200 мільйонів доларів наприкінці грудня на тлі нарощування російських військ уздовж кордонів України", - розповіла Етвуд на сторінці у Twitter.
Нагадаємо, напередодні телеканал NBC повідомив, що США вже підготували новий пакет військової допомоги Україні.
Крім того, за даними цього ж телеканалу, США готові надати Україні ракети класу Stinger.