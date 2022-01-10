Дружина мера Дніпра застрягла на острові з пінгвінами

Дружина міського голови Дніпра Бориса Філатова Марина на шляху до Антарктиди застрягла на островах Марта та Магдалени біля берегів Чилі, повідомляє Главком.

Жінка, яка є професійною альпіністкою, не може дістатися Антарктиди через погані погодні умови. Виліт на континент постійно відкладається.

"Ми не сумуємо і втрачаємо час на краю землі", - написала Філатова в Instagram.

Марина Філатова оприлюднила фотографії з пінгвінами та іншими птахами та тваринами, що мешкають на островах.