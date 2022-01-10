Борель хоче, щоб ЄС брав участь у переговорах Росії із США

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель виступає за те, щоб ЄС брав участь у переговорах між Росією та США, а також за окремі пропозиції ЄС з питань безпеки, повідомляє Новое время.

Як пише The New York Times, нещодавно Боррель направив міністрам закордонних справ ЄС листа, в якому наполягав на тому, що Євросоюз має бути залучений до процесу переговорів між Росією та США.

Боррель заявив NYT, що виступає за окремі ініціативи Євросоюзу з питань безпеки, і «ініціював окрему пряму розмову» з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

За даними NYT, лист підтримали не всі глави МЗС, незважаючи на те, що Боррель пообіцяв «повну координацію з НАТО» при укладанні пропозицій ЄС щодо контролю над озброєннями та заходами зміцнення довіри.

Жозеп Боррель 6 січня відвідав окупований Донбас. Під час візиту в Україну він провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.