Помер засуджений до довічного ув'язнення мільйонер

Американський мільйонер Роберт Дерст, раніше засуджений до довічного ув'язнення за вбивство своєї подруги, помер на 79-му році життя, повідомляє Лента.Ру.

Дерста було доставлено з в'язниці в штаті Каліфорнія до лікарні, коли йому стало погано. У медзакладі у нього відбулася зупинка серця, реанімаційні заходи результатів не дали.

У жовтні 2021 року суд Лос-Анджелеса засудив Дерста до довічного ув'язнення без права на дострокове визволення за вбивство 21-річної давності. Бізнесмена зі статком 100 мільйонів доларів визнали винним у вбивстві його близької знайомої Сьюзан Берман у 2000 році. Жінку виявили з вогнепальним пораненням у голову в її будинку незадовго до того, як вона мала дати свідчення поліцейським у справі про зникнення дружини бізнесмена.

У листопаді мільйонеру висунули ще одне звинувачення. Велике журі округу Вестчестер у штаті Нью-Йорк звинуватило магната у сфері нерухомості у вбивстві своєї першої дружини Кетрін Дерст