Пентагон не спостерігає скорочення військ РФ біля України

Сполучені Штати Америки не спостерігають якогось скорочення російських військ вздовж українських кордонів. Російська присутність біля України все ще залишається значною, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі на його брифінгу.

"Я можу з впевненістю вам заявити, що ми не бачимо жодних скорочень. Вони зберігають значну присутність сил на сході, півночі та навіть півдні" , - сказав представник американського оборонного відомства.

Зазначимо, за останніми даними розвідок, довкола України перебувають понад 100 тисяч російських військових. Вони зосереджені поблизу північних та східних кордонів України, а також в окупованому Криму.

Нагадаємо, в Державному департаменті США заявляли, що відведення російських військ від України буде сигналом до початку деескалації ситуації.

Крім того, представник російського МЗС заявив сьогодні на переговорах в Женеві, що Росія не планує нападати на Україну.