Найочікуваніші нові серіали 2022 року

Від приквелів Володаря кілець та Гри престолів до переходу до багатосерійності таких іменитих авторів, як Альфонсо Куарон та Тім Бертон, повідомляє Корреспондент.

Пем и Томмі

Hulu, дата виходу: 2 лютого

Найвідоміша модель Playboy і зірка серіалу Рятувальники Малібу Памела Андерсон та ударник культової груп Motley Crue Томмі Лі вирішують одружитися через чотири дні після знайомства у 1994 році і під час медового місяця знімають свої еротичні втіхи на домашнє відео.

Через рік трапляється найзнаменитіший секс-скандал у шоу-бізі: ображений електрик Ренд Готьє, якому запальний Томмі не заплатив за роботу в особняку в Малібу, відключає сигналізацію та краде у подружжя сейф, де лежить запис.

У восьми серіях нового шоу розповідається історія про те, як Готьє, який раніше знімався в порно, намагався продати запис, а в результаті заборгував мафії.

Володар кілець

Amazon Prime, дата виходу: 2 вересня 2022 року

Серіал за творами письменника Джона Рональда Руела Толкіна, який отримав робочу назву Володар кілець, про Другу епоху, коли до влади прийшов Саурон. Події розгортатимуться за тисячі років до народження Більбо та Фродо Беґгінсів.

Дім дракона

HBO, дата виходу: 2022 рік

Приквел культової Гри престолів розповість історію будинку Таргарієнів. Події розгорнуться за два століття до початку оригінального телешоу і торкнуться громадянської війни між двома відгалуженнями роду володарів драконів.

Відьмак: Походження

Netflix, дата виходу: 2022 рік

Приквел серіалу Відьмак, другий сезон якого вийшов наприкінці 2021 року, розповість про катаклізм, відомий як Поєднання Сфер - воно відбулося за 1,2 тисячі років до історії Геральта з Рівії. Над серіалом, серед інших, працюють сам автор всесвіту, польський письменник Анджей Сапковський та шоураннер Відьмака Лорен Шмідт Хісріч.

Одні з нас

HBO, дата виходу: 2022 рік

Серіал розповідає про постапокаліптичний світ, де більшість людей загинула або перетворилася на якусь подобу зомбі через поширення грибка кордицепса. Одні з нас заснований на одній із найкращих комп'ютерних ігор останніх років The Last of Us.

У HBO взялися за справу масштабно та попросили допомоги у самого Ніла Дракманна зі студії Naughty Dog, яка розробила гру, а також сценариста Чорнобиля Крейга Мазіна.