Держдеп назвав Казахстан цінним партнером для США

Держдеп назвав Казахстан цінним партнером для США

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що Казахстан є цінним партнером США, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, Сполучені Штати не проводять паралелі між тим, що сталося в Казахстані та в Україні.

"Не хочу об'єднувати ситуації, які дуже різні" , - сказав він.

Прайс додав, що американська влада чекає справедливого розгляду над затриманими в Казахстані з дотриманням їхніх прав.

"Ми висловлюємо співчуття загиблим та постраждалим. Щодо Казахстану, це цінний партнер США" , - зазначив він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська сторона вимагатиме від Казахстану пояснення за запрошення сил ОДКБ. Він також розкритикував наказ Токаєва відкривати протестувальникам вогонь на поразку.

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