У США заявили про витіснення російського газу з ринків Європи

Ціна природного газу в Європі знижується другий день поспіль на тлі зростання поставок зрідженого природного газу (ЗПГ) американськими танкерами, які поступово починають витісняти російський газ, повідомляє Лента.Ру.

Bloomberg із посиланням на дані операторів пише, що потоки на терміналах ЗПГ у північно-західній частині Європи знаходяться на максимальному рівні з грудня 2019 року. Постачання газу допомагають компенсувати «обмежений» експорт із Росії

Через рекордне зростання цін на газ у Європі минулого місяця трейдерам, які доставляють ЗПГ до Азії, довелося перенаправити танкери до європейських портів. Постачання зі Сполучених Штатів допомагають компенсувати потоки з Росії, які останнім часом стали обмеженими.

За даними Bloomberg, наразі експорт ЗПГ із США вигідний до Азії, а вже у березні та квітні — до Європи. При цьому все більше зрідженого природного газу вже зараз стало надходити до Євросоюзу після того, як зростання цін наприкінці 2021-го зробило цей регіон найпривабливішим ринком.