У "Слуг народ" запропонували запровадити податок "на цукор"

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький запропонував запровадити податок на солодкі газовані напої, повідомляє Вести.

"Перед Новим роком запропонував депутатам спільно з економічними експертами, дієтологами, педагогами, представниками батьківських організацій обговорити питання обмеження споживання солодких газованих напоїв. У багатьох країнах світу вже було введено так званий спеціальний податок "на цукор". Як результат, виробники знижують вміст цукру в напоях, а споживачі (особливо діти та підлітки) починають віддавати перевагу більш корисним продуктам", - написав Радуцький у своєму Telegram-каналі.

За його словами, пропозиція викликала досить позитивні відгуки у соцмережах та ЗМІ, однак у контексті обговорення ініціативи експерти порушують два питання: на що підуть зібрані кошти та як організувати ефективний контроль за сплатою акцизу?

На думку нардепа, левова частина "цукрового" акцизу має витрачатися на програми лікування та профілактики діабету, а також здорове харчування школярів. Завдяки акцизу ми зможемо, наприклад, профінансувати постачання до шкіл фермерського молока.

Для обговорення питання контролю за збором акцизу Радуцький має намір залучити членів комітету Верховної ради з фінансів, податкової та митної політики.