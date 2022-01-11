Кувейт приготувався до відмови від нафти

Влада Кувейту, арабської країни та одного з найбільших світових експортерів нафти, приготувалися до відмови від економіки, що спирається на її продаж. Місцевий суверенний фонд мають намір перебудувати під ESG-активи, повідомляє Лента.Ру.

Суверенний фонд Кувейту, який знаходиться під управлінням спеціального органу — Kuwait Investment Authority (KIA), є найстарішим у світі та третім за обсягом активів, вартість яких сягає 700 мільярдів доларів. Всі вони були придбані на кошти, зароблені на продажу нафти, проте тепер влада країни збирається привести портфель фонду у відповідність до принципів ESG (екологічного, соціального та корпоративного управління).

Реформуванням фонду, який часто називають KIA, повинен зайнятися недавно призначений керуючим Ганем аль-Гунайман. За його словами, фонд орієнтуватиметься на всесвітньо визнані стандарти ESG, щоб бути впевненим у тому, що вкладення здійснюються в компанії, що повністю відповідають їх принципам.

KIA має намір інвестувати в компанії з різних країн та галузей економіки, у тому числі в ті, які «усвідомили наслідки та пристосувалися до довгострокових ризиків, пов'язаних із зміною клімату» . Очікується, що керівництво фонду зверне увагу на акції компаній із Саудівської Аравії.

При цьому, на відміну від сусідів по регіону Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, Кувейт не ставить собі за мету досягнення вуглецевої нейтральності, при якій вироблені викиди компенсуються або вловлюються.

За оцінками експертів, до 2025 року сукупний обсяг ринку ESG досягне 50 трлн доларів. Ключову роль цьому відіграє інтерес із боку інституційних інвесторів, зокрема суверенних фондів.