Зарплата біля 135 тис. на місяць: найоплачуваніші вакансії

В Україні середню зарплату в 135 тис. грн можуть отримувати програмісти, які володіють мовою Python. При цьому в п'ятірці найвищих вакансій – пропозиції тільки для фахівців у сфері IT, повідомляє Обозреватель.

Це з даних великого кадрового порталу. Варто зазначити, що зарплати програмістів в Україні традиційно вищі за середні по країні. Це насамперед пояснюється із ситуацією на ринку. Українські роботодавці у пошуках програмістів змушені конкурувати із міжнародними.

Хто і скільки заробляє:

Senior Python developer – 135 тис. грн.;

Це програміст, який володіє мовою Python програмування. При цьому вона вже має досвід і може відповідати за результат не лише своєї роботи, а й колег.

Android developer дистанційно – 130 тис. грн;

Такий співробітник займається розробкою мобільних додатків під операційну систему Android. Ймовірно, йдеться про співпрацю з міжнародними замовниками, тому готові взяти українця, який працюватиме віддалено.

Senior C++ Developer – 120 тис. грн;

Senior Java devepoler – 101,7 тис. грн.;

ASP.NET devepoler – 100 тис. грн.

Зазначимо, в Україні розмір зарплат залежить не лише від сфери, а й від місця роботи. Традиційно заробляють жителі столиці, тоді як у невеликих населених пунктах зарплати можуть бути у кілька разів меншими.