Як не отримати чужі борги разом зі спадщиною - поради адвоката

Багато хто помилково вважає, що після смерті людини його боргові зобов'язання припиняються. Насправді більшість із них включаються у спадок і переходять до спадкоємців, повідомляє Сьогодні.

Як випадково не успадкувати чужі борги, розповів помічник адвоката Антон Ареф'єв.

Експерт зазначає, що до складу спадщини входять такі зобов'язання:

договірні зобов'язання (зокрема кредит);

борг за аліментами, що виник за життя спадкодавця;

майнову шкоду;

моральна шкода, пеня та штраф, присуджені судом за життя спадкодавця;

податковий борг;

витрати на утримання та поховання спадкодавця;

зобов'язання за договором оренди житла із викупом.

У той же час не входять до складу спадщини зобов'язання, які нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, а також:

зобов'язання щодо сплати аліментів після смерті спадкодавця;

моральна шкода, пеня та штраф, не стягнуті судом за життя спадкодавця.

До кого переходять борги?

Зобов'язання спадкодавця переходять виключно до спадкоємців, які прийняли спадщину, підкреслює Антон Ареф'єв.

Якщо спадкоємець відмовився від спадщини, він не несе жодних зобов'язань перед кредиторами спадкодавця.

Часткова відмова від спадщини (у тому числі від її боргової частини), прийняття спадщини з умовою або застереженням не допускається.

Тобто спадкоємець може або прийняти спадщину з усім майном та боргами, або не прийняти його взагалі.

"Тому потенційним спадкоємцям перед прийняттям спадщини слід перевірити наявність зобов'язань, які можуть бути включені до нього, а також здійснити їх аналіз щодо законності та ймовірності стягнення", - говорить експерт .

Але навіть якщо спадкоємець прийняв спадок, він може надалі відмовитись від нього протягом шести місяців з моменту смерті спадкодавця.

Як перевірити наявність зобов'язань

Перевірити, чи були у померлого борги, можна за особистими документами спадкодавця, такими як договори, розписки, банківські виписки або судові рішення, а також :

за публічними реєстрами (портал Судової влади, Реєстр судових рішень, АСВП, реєстр боржників або стан розрахунків із бюджетом);

у нотаріуса, який відкрив спадкову справу.

Розмір відповідальності спадкоємців

Максимальний розмір відповідальності спадкоємця щодо зобов'язань спадкодавця обмежений вартістю отриманого у спадок майна. Тобто він у жодному разі не буде змушений погашати борги спадкодавця за рахунок власних коштів або майна.

Якщо спадкоємців кілька, то борги розподіляються між ними пропорційно долі кожного з них, зазначив помічник адвоката.

Кредитори можуть висунути вимоги до спадкоємців протягом шести місяців з дня, коли вони дізналися про прийняття спадщини.

Цей термін може бути продовжено, і якщо кредитор його пропустив, він позбавляється права вимагати від спадкоємців боргу.

За загальним правилом саме спадкоємці зобов'язані повідомити всіх відомих їм кредиторів про відкриття спадщини, а кредитор повинен довести, що він не пропустив термін для висунення вимоги.

Насправді і кредитори, і спадкоємці часто зловживають своїми правами з єдиною метою маніпулювання термінами пред'явлення вимоги. Кредитори роблять це з метою продовження терміну, спадкоємці – з метою пропуску кредитором цього терміну.

Тому обидві сторони правовідносин мають приділити особливу увагу цьому питанню. Спадкоємцям варто опублікувати у загальнонаціональному ЗМІ некролог та інформацію про відкриття спадщини, а кредитори, у свою чергу, не повинні чекати на його відкриття, а можуть самі ініціювати його у нотаріуса.

Відповідальність

У разі відмови спадкоємців погашати законні вимоги кредитора суд звертає стягнення на спадкове майно, яке було передано спадкоємцям.

Поряд із цим кредитор отримує право нараховувати інфляційне збільшення боргу та 3% річних на всю суму непогашеної заборгованості, а також стягнути зі спадкоємців усі судові витрати.

Особливості успадкування боргів

По-перше, часто кредити видаються тільки при страхуванні позичальника на користь кредитора у разі смерті першого, говорить експерт. У разі зобов'язання має бути погашено з допомогою страхової виплати, а чи не з допомогою спадкового майна. Тому спадкоємцям слід простежити, щоб було дотримано всі процедури та терміни отримання страхового відшкодування.

По-друге, з моменту смерті боржника припиняється нарахування штрафних санкцій та відсотків у розмірі кредиту. На спадкоємців покладається виключно неустойка, присуджена судом саме за життя спадкодавця.

По-третє, з моменту смерті боржника умови договору про строки та порядок повернення кредиту не застосовуються, а спадкоємці мають достроково виплатити весь борг одноразовим платежем.

Тому кредитори не повинні чекати настання термінів виплати боргу, а можуть пред'являти свої вимоги відразу після смерті боржника.

"Таким чином, спадкоємцям не варто панікувати, якщо до складу спадщини входять також і боргові зобов'язання, тому що розмір відповідальності у будь-якому випадку обмежений вартістю спадкового майна" , - каже Ареф'єв.

У разі відмови від спадщини, спадкоємець гарантовано втрачає все спадкове майно, у разі його спадщини можна розраховувати на перепустку кредитором строку або на те, що він не зможе довести наявність боргу або його розміру.